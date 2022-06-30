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Son dakika haberi... Kayseri'de otomobilin çarptığı bisikletli öldü

AA - Murat Asil - Güncel
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Son dakika haberi... Kayseri'de otomobilin çarptığı bisikletli öldü

Son dakika haberine göre Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.

A.B. (37) idaresindeki 38 VA 077 plakalı otomobil, Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bisikletli A.Ş'ye (66) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada A.Ş'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

A.Ş'nin cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü A.B, gözaltına alındı.

AA / Murat Asil - Güncel

Osman Kavuncu Bulvarı Kocasinan Kayseri Güncel Haberler Son Dakika

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