Son dakika haberi: Kayseri'de oto hırsızlık polisleri denetim yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Kayseri'de oto hırsızlık polisleri denetim yaptı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
Son dakika haberi: Kayseri'de oto hırsızlık polisleri denetim yaptı

Son dakika haberine göre Kayseri'de polis ekiplerince yapılan denetimde 134 kişi sorgulandı, 10 aracın sürücüsüne 23 bin 647 lira ceza kesildi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekiplerince yapılan denetimde 134 kişi sorgulandı, 10 aracın sürücüsüne 23 bin 647 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalıntı, çekme belgeli, hurdaya ayrılmış, plakasız ve şüpheli araçlar ile suça karışanların yakalanması amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Trafik Denetle Şube Müdürlüğü ve Motosikletli Timler Amirliği ekiplerinin de yer aldığı denetimde, 30 motosiklet ve 95 araç ile 134 kişi sorgulandı.

Denetimlerde, 1 çalıntı motosiklet bulundu, 4 araç trafikten men edildi, 10 araç sürücüsüne 23 bin 647 lira ceza verildi.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Tragger, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title