Son dakika haberi... Kayseri'de madendeki göçükte ölen işçinin cenazesi Adana'da toprağa verildi - Haberler

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Son dakika haberi... Kayseri'de madendeki göçükte ölen işçinin cenazesi Adana'da toprağa verildi

AA - Fatih Azgın - Güncel
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Son dakika haberi... Kayseri'de madendeki göçükte ölen işçinin cenazesi Adana'da toprağa verildi

Son dakika gündem haberi: Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde çinko madeninde göçük altında kalarak hayatını kaybeden işçinin cenazesi memleketi Adana'da defnedildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde çinko madeninde göçük altında kalarak hayatını kaybeden işçinin cenazesi memleketi Adana'da defnedildi.

Yahyalı ilçesi Aladağlar mevkisinde bulunan çinko madenindeki göçükte yaşamını yitiren Mustafa Kayadelen'in cenazesi, Adana'nın Feke ilçesine bağlı Gaffaruşağı Mahallesi'ne getirildi.

İlçe Müftüsü Aziz Aktan tarafından kıldırılan namazın ardından Kayadelen'in cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Yahyalı ilçesi Aladağlar mevkisinde bulunan çinko madeninde dün göçük meydana gelmişti. Göçük altında kalan işçilerden Mustafa Kayadelen (36) hayatını kaybetmiş, diğer işçi Murat Erdil yaklaşık 10 saat süren çalışma sonucu yaralı kurtarılmıştı.

Son dakika haberi... Kayseri'de madendeki göçükte ölen işçinin cenazesi Adana'da toprağa verildi

Son dakika haberi... Kayseri'de madendeki göçükte ölen işçinin cenazesi Adana'da toprağa verildi

Son dakika haberi... Kayseri'de madendeki göçükte ölen işçinin cenazesi Adana'da toprağa verildi

AA / Fatih Azgın - Güncel

Hisarcık, Yahyalı, Kayseri, Adana, Güncel, Haberler

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