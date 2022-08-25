Son dakika haberi! Kayseri'de kaçak tütün ve sigara operasyonunda 1 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre Kayseri'de tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri'de tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak tütün ürünlerini piyasaya sürmeye çalışanlara yönelik bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 22 bin dolu ve 100 bin boş makaron, 35 kilogram tütün, 2 sigara doldurma makinası, başka paketlerden sökülmüş 100 TAPDK bandrolü ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Güncel Kaynak: AA / Murat Asil Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler Son Dakika

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