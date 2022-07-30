Son dakika haberi! Kayseri'de iş yerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Haberler

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Son dakika haberi! Kayseri'de iş yerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Son dakika haberi! Kayseri'de iş yerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Son dakika haberine göre Kayseri'de bir iş yerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Kayseri'de bir iş yerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 308 gram sentetik uyuşturucu, 3,75 gram esrar, 1 hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan aparatlar ile ruhsatsız 4 tabanca ve 5 tüfek ele geçirildi.

Operasyonda, F.A, T.K. ve R.A. gözaltına alındı.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Uyuşturucu Ticareti Kayseri Güncel Haberler Son Dakika

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