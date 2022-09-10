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Son dakika haberi... Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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Son dakika haberi... Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Kayseri'de hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, kent merkezinde yaşanan 7 hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kimlikleri tespit edilen 2 zanlı, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler Son Dakika

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