Son dakika haberi | Kayseri'de hırdavat hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Kayseri'de bir evin bodrumundan hırdavat ve el aletleri çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir evin bodrum katından hırdavat ve çeşitli el aletleri çaldığı öne sürülen N.K'yi (25) yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.