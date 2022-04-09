Son dakika haberi... Kayseri'de gazeteci ile konuğunu darbettikleri iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı - Haberler

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Son dakika haberi... Kayseri'de gazeteci ile konuğunu darbettikleri iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı

AA - Esma Küçükşahin - Güncel
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Son dakika haberi... Kayseri'de gazeteci ile konuğunu darbettikleri iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi... Kayseri'de bir gazeteci ile konuğunu darbettikleri öne sürülen 6 şüpheli yakalandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir gazeteci ile konuğunu darbettikleri öne sürülen 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, dün "Deniz Postası gazetesi ve televizyonu" isimli iş yerine zarar verme ve darp olayı ile ilgili çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Gazete ve televizyonun sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Azim Deniz ve Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Sedat Kılınç'ın darbedilmesi olayına karıştığı tespit edilen 6 şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili tahkikata devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

AA / Esma Küçükşahin - Güncel

Kayseri, Güncel, Haberler

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