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Son dakika haberi: Kayseri'de FETÖ operasyonunda bir zanlı yakalandı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Son dakika haberi: Kayseri'de FETÖ operasyonunda bir zanlı yakalandı

Son dakika haberleri... Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün mahrem emniyet yapılanmasında yer aldığı tespit edilen bir zanlı hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Kayseri, Mahrem, Güncel, Haberler

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