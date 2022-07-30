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Son dakika haberi! Kayseri'de elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika haberi! Kayseri'de elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika haber: Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

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Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alının bilgiye göre, Erkilet Dere Mahallesi Ulucanlar Sokak'ta S.T'nin kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Kocasinan Kayseri Güncel Haberler Son Dakika

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