Son dakika haberi: Kayseri'de DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 4 şüpheli yakalandı Son dakika haberler... Kayseri'de terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı. Kayseri'de terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye ve Irak'ta DEAŞ ve El Kaide adına silahlı faaliyet yürüttükleri öne sürülen 7 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kocasinan ve Talas ilçelerinde 4 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 zanlı yakalandı. Adreslerde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Aranan şüphelilerden ikisinin tutuklu, birinin ise sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezinde bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 4 zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor. AA / Murat Asil - Güncel Kayseri Güncel Haberler Son Dakika

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