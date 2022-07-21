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Son dakika haberi: Kayseri'de DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

AA - Murat Asil - Güncel
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Son dakika haberi: Kayseri'de DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Son dakika haberler... Kayseri'de terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye ve Irak'ta DEAŞ ve El Kaide adına silahlı faaliyet yürüttükleri öne sürülen 7 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kocasinan ve Talas ilçelerinde 4 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 zanlı yakalandı.

Adreslerde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Aranan şüphelilerden ikisinin tutuklu, birinin ise sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezinde bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan 4 zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Murat Asil - Güncel

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