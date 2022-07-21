Son dakika haberi: Kayseri'de DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
AA - Murat Asil - Güncel
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Son dakika haberler... Kayseri'de terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
Kayseri'de terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye ve Irak'ta DEAŞ ve El Kaide adına silahlı faaliyet yürüttükleri öne sürülen 7 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kocasinan ve Talas ilçelerinde 4 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 zanlı yakalandı.
Adreslerde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Aranan şüphelilerden ikisinin tutuklu, birinin ise sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezinde bulunduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan 4 zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
AA / Murat Asil - Güncel