Son dakika haberi! Kayseri'de DEAŞ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı. Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Suriye'de bulunduğu dönemde terör örgütü DEAŞ bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, sevk edildiği adliyede, nöbetçi mahkemece tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dün Kocasinan ilçesinde yakalanan zanlıya ait çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti. Güncel Kaynak: AA / Esma Küçükşahin Kayseri Suriye Güncel Haberler Son Dakika

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