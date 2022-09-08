Son dakika haberi: Kayseri'de DEAŞ operasyonunda bir şüpheli yakalandı Güncel Haberler Son dakika habere göre Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de bulunduğu dönemde terör örgütü DEAŞ bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen zanlıyı Kocasinan ilçesinde yakaladı. Operasyonda şüpheliye ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Murat Asil Kayseri Suriye Güncel Haberler Son Dakika

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