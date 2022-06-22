Son dakika haberi... Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Olcay Düzgün - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 6 Irak uyruklu gözaltına alındı.
KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 6 Irak uyruklu gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 6 Irak uyruklunun, örgüt üyesi olduğu belirlendi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel