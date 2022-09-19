Son dakika haberi... Kayseri'de bir kişi iş yerinde öldürüldü Güncel Haberler Son dakika haberleri: Kayseri'de bir kişi, sahibi olduğu lokantada sırtından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Kayseri'de bir kişi, sahibi olduğu lokantada sırtından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Kayseri-Sivas karayolu Sarımsaklı mevkiinde lokanta işleten M.K'nin yerde hareketsiz yattığını gören bir vatandaş, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, M.K'nin tabancayla sırtından vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. M.K'nin cesedi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayın faili olduğu öne sürülen ve otomobille kaçtığı tespit edilen T.B.T'nin yakalanması için çalışma başlattı. Güncel Kaynak: AA / Hakan Can Şahin Jandarma Kayseri Güncel Haberler Son Dakika

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