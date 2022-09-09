Son dakika haberi! Kayseri'de aranan 2 kişi operasyonla yakalandı Güncel Haberler Son dakika gündem haberi... Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde düzenlenen operasyonda firari 2 şüpheli yakalandı. Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde düzenlenen operasyonda firari 2 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan aranan Y.G'nin, Bahçelievler Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit eden ekipler, yunus timlerinin desteğiyle operasyon düzenledi. Polisleri fark ederek kaçan şüpheli, yaklaşık yarım saatlik kovalamacanın ardından yakalandı. Aynı mahallede düzenlenen başka bir operasyonda ise 4 ayrı hırsızlık suçundan aranan Ö.T. gözaltına alındı. Y.G. ve Ö.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Ramazan Kaya Aranan Şahıslar Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi! Kayseri'de aranan 2 kişi operasyonla yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.