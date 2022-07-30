Son dakika haberi... Kayseri'de apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
Son dakika gelişmesine göre Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde 7 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
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Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde 7 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Ziyagökalp Mahallesi'ndeki apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Apartman sakinlerinin tahliye edildiği binadaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel