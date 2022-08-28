Tabancayla oynayan 3 yaşındaki çocuk, babasının ölümüne neden oldu Güncel Haberler Kayseri'de tabancayla oynayan 3 yaşındaki bir çocuk, kazara 24 yaşındaki babasını başından vurarak ölümüne neden oldu. 4 çocuk babası şahsın ölümünün ardından yakınları sinir krizi geçirdi. Melikgazi ilçesi Fatih Mahallesi Kurbanlı Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 2'nci katında oturma odasında tabancayla oynayan K.A.Ç., kazara babası Gökhan Çimen'i vurdu. Evde bulunan ailenin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. BAŞINDAN VURULAN BABA HAYATINI KAYBETTİ Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından vurulan Çimen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Çimen'in yakınları sinir krizi geçirdi. Yapılan çalışmanın ardından 4 çocuk babası Gökhan Çimen'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kayseri Fatih Güncel Haberler

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