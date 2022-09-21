Son dakika haberi: Kayseri'de 2 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin sürücünün yargılanmasına başlandı Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre Kayseri'de kamyonun otomobile çarpması sonucu çıkan yangında 2 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin sürücü hakim karşısına çıktı. Kayseri'de kamyonun otomobile çarpması sonucu çıkan yangında 2 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin sürücü hakim karşısına çıktı. 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, tutuklu sanık İ.S. ile kazada hayatını kaybeden H.B. ve N.K'nin müşteki yakınları hazır bulundu. Sanık savunmasında, olay günü kamyon ile Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nden çevre yoluna çıktığını belirterek, "Emniyet şeridinde park halindeki aracı son anda fark ettim. Işıkları yanmıyordu. Uyarı levhası yoktu. Fark ettiğimde frene bastım ancak kaza oldu." diye konuştu. Müştekiler, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Duruşmada dinlenen tanık, kaza yerinde gördüklerini anlatınca, bazı müştekiler gözyaşlarına engel olamadı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Olay İ.S. idaresindeki 34 BME 170 plakalı kamyonun, 29 Temmuz'da kuzey çevre yolunda 38 UT 058 plakalı otomobile arkadan çarpması sonucu araçlarda yangın çıkmış, otomobildeki H.B. ve N.K. yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınan İ.S, tutuklanmıştı. Güncel Kaynak: AA / Ramazan Kaya Kayseri Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi: Kayseri'de 2 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin sürücünün yargılanmasına başlandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.