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Son dakika haberi... KAYIP OLARAK ARANAN KİŞİ OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberi: İZMİT'te, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Emrah Tonguç'un (35) cansız bedeni, giriş yaptığı belirlenen bir otelin odasında bulundu.

İZMİT'te, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Emrah Tonguç'un (35) cansız bedeni, giriş yaptığı belirlenen bir otelin odasında bulundu. Başından vurulan Tonguç'un intihar ettiği ihtimali üzerinde duruldu.

Olay öğle saatlerinde, İzmit Ömerağa Mahallesi Fethiye Caddesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Bugün öğle saatlerinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Emrah Tonguç'un, İzmit'te bir otele giriş yaptığı belirlendi. Otele giden polis ekipleri, odaya girdiklerinde Tonguç'un cansız bedeni ile karşılaştı. Bunun üzerine olay yeri inceleme ekipleri çağırıldı. Tabanca ile başından vurularak hayatını kaybettiği belirlenen Emrah Tonguç'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Tonguç'un tabanca ile başına ateş ederek intihar ettiği düşünülürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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