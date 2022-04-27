KAYDIRAKTA BACAĞI DEMİRLERE SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI - Haberler

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KAYDIRAKTA BACAĞI DEMİRLERE SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BURSA'da oyun parkındaki kaydırakta sağ bacağı korkuluk demirlerine sıkışan 7 yaşlarındaki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

BURSA'da oyun parkındaki kaydırakta sağ bacağı korkuluk demirlerine sıkışan 7 yaşlarındaki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Muhtarlığı önündeki çocuk parkında kaydırağa çıkan erkek çocuğun sağ bacağı yanlarda bulunan korkuluk demirlerinin arasına sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, kompresörlü makasla demirleri açarak çocuğun bacağını sıkıştığı yerden çıkardı. Parktakiler, itfaiye ekiplerini alkışlarken, yara almadan kurtarılan çocuk, kaydıraktan kayarak oyununa devam etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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