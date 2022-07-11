Son dakika haberi... KAVŞAKTA ÇARPIŞAN OTOMOBİLLERDEN BİRİ EVİN BAHÇESİNE UÇTU 3 YARALI Son dakika gündem haberi: AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesi Dişli beldesi kavşağında iki otomobilin çarpıştığı kazada, bir otomobil metrelerce sürüklenip evin bahçesine girdi. AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesi Dişli beldesi kavşağında iki otomobilin çarpıştığı kazada, bir otomobil metrelerce sürüklenip evin bahçesine girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 3 kişi yaralandı. Kaza saat 16.30 sıralarında Dişli kavşağında meydana geldi. Bolvadin'den Emirdağ yönüne giden M.V. yönetimindeki 03 ED 083 plakalı otomobil, kavşakta sol şeritten sağ şeride geçmek istediği sırada aynı istikamette seyir halindeki A.G.'nin kullandığı 34 DPY 331 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada G.G. yönetimindeki otomobil metrelerce sürüklenip bir evin bahçesine girdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan A.G. ile eşi B.G. ve diğer araç sürücüsü M.V., Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Münir Karaloğlu Güncel Haberler Son Dakika

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