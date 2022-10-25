Son dakika haberi: Kavganın arasında kalan servis minibüsünde vurulan 2 öğrenci yan yana toprağa verildi

Son dakika haberleri... ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde akraba iki grup arasında çıkan çatışmanın ortasında kalan servis minibüsünde yaşamını yitiren lise öğrencisi Ömer Faruk Çınar (14) ile Sümmeyye Yeten (16), güvenlik gerekçesiyle gece geç saatlerinde yan yana toprağa verildi.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde akraba iki grup arasında çıkan çatışmanın ortasında kalan servis minibüsünde yaşamını yitiren lise öğrencisi Ömer Faruk Çınar (14) ile Sümmeyye Yeten (16), güvenlik gerekçesiyle gece geç saatlerinde yan yana toprağa verildi. Yaşanan olayın ardından ölen 2 öğrencinin eğitim gördüklerin sınıflar, pazartesi gününe kadar tatil edildi.

Viranşehir'in Okullar bölgesi olarak adlandırılan Ceylanpınar yolu üzerinde akraba iki grup arasında dün saat 16.30 sıralarında taşlı-sopalı kavga çıktı. Kavgaya her iki tarafın yakınları da katıldı. Tabancaların da kullanıldığı kavgada Sinan Atıcı'nın kullandığı öğrenci servisine çok sayıda kurşun isabet etti. Servis minibüsünde başlarından vurulan uzaktan akraba Ömer Faruk Çınar ile Sümmeyye Yeten, hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

Taziyenin yapıldığı mahallede jandarma güvenlik önlemlerini sürdürüyor.