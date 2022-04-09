Son dakika haberi... Kavak'ta emekli polis memurları iftarda buluştu

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kavak'ta Kaymakamlık ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftarda emekli polis memurları bir araya geldi.

Kaymakam Ömer Saygılı, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla bir tesiste gerçekleştirilen iftar programında, emniyet personelinin ve emekli polis memurlarının ramazan aylarını kutladı.

Birlik ve beraberliğin pekiştiği, insanların kaynaştığı, merhamet duygularının geliştiği kutsal bir ayın içinde olduklarını dile getiren Saygılı, "Polis teşkilatında görev yapmış ve emekli olmuş siz polis memurlarımız ile iftarımızı yaptık. Bu tür organizasyonlar birlik ve beraberliğimizi de güçlendirecektir." dedi.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Seyfettin Güveli de davete katıldıkları için emekli polis memurlarına teşekkür ederek, "Vatanın dört bir yanında asayişi, huzuru ve güveni sağlamak için canı pahasına mücadele eden meslektaşlarımın günlerini kutluyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum." diye konuştu.