Kasten öldürme suçundan aranan 'Timsah' lakaplı şahıs yakalandı - Haberler

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Kasten öldürme suçundan aranan 'Timsah' lakaplı şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kasten öldürme suçundan aranan 'Timsah' lakaplı şahıs yakalandı

Antalya'da kasten öldürme suçundan uzun süredir aranan 'Timsah' lakaplı şahıs yakalanarak tutuklandı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da kasten öldürme suçundan uzun süredir aranan 'Timsah' lakaplı şahıs yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince dün yapılan çalışmalarda, Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliğince kasten öldürme suçundan uzun süredir aranan 'Timsah' lakaplı M.Y. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs bugün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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