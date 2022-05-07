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Son dakika haberi | Kastamonu'da yangın sonucu samanlık zarar gördü

AA - Mehmet Ulusoylar - Güncel
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Son dakika haberi | Kastamonu'da yangın sonucu samanlık zarar gördü

Son dakika haberleri... Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap samanlık kullanılamaz hale geldi.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap samanlık kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Çevlik köyünde Ahmet Gezer'e ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

Yangında iki katlı ahşap samanlık büyük zarar gördü.

AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel

Ahmet Gezer, Kastamonu, Yangın, Güncel, Haberler

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