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Son dakika haberi: Kastamonu'da PKK/KCK operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu kadın tutuklandı

AA - Özgür Alantor - Güncel
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Son dakika haberi: Kastamonu'da PKK/KCK operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu kadın tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Kastamonu'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu kadın tutuklandı.

Kastamonu'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu kadın tutuklandı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK'ya yönelik soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüklerince yapılan çalışmalarda, Türkiye'ye gelmeden önce terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösterdiği ve terör örgütünün üst düzey isimlerinin bulunduğu toplantılara katıldığı yönünde bilgiler elde edilen kadın takibe alındı.

İkamet ettiği İstanbul'dan geçici olarak Kastamonu'ya geldiği tespit edilen yabancı uyruklu kadın, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Özgür Alantor - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Kastamonu PKK Güncel Haberler Son Dakika

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