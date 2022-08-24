Son dakika haberi... Kastamonu'da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, akraba ziyaretinden dönen ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, akraba ziyaretinden dönen ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 19.30 sularında Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana geldi. Taşköprü ilçesindeki akrabalarını ziyaretten dönen ailenin içerisinde bulunduğu Yılmaz Aktaş yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Cide girişinde şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Yılmaz Aktaş ve oğlu Emre Aktaş, ters dönen otomobilden hafif yaralı olarak çıkarılırken, kayınvalide Saniye Uzun araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu otomobilden çıkarılan Saniye Uzun, damadı Yılmaz Aktaş ve torunu Emre Aktaş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. 'FRENLER BOŞA ÇIKTI' Kaza sonrası açıklama yapan otomobil sürücüsü Yılmaz Aktaş, "Kastamonu'dan dönerken aracın balatasından kokular gelince durdum, daha sonra kalkıp hareket ettikten sonra frenler boşa çıktı" dedi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Salman Kastamonu Jandarma Güncel Haberler Son Dakika

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