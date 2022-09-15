Son dakika haberi: Kastamonu'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Son dakika gelişmesine göre Kastamonu'nun Araç ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Selahattin B'nin kullandığı 34 AHJ 34 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Sarpun köyü mevkisinde, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada Huriye B, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü Selahattin B, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel