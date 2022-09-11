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Son dakika haberi | Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Son dakika haberi | Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi: Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Çamaltı köyünde bir evin boya işlerini yapan Abdurrahman Birgün (47) ve Hamit O. (33), işe başlamadan önce binanın bodrum katında kıyafetlerini değiştirmek istedi. Ev sahibinin oğlu Serhat O. (35), işçilerin kıyafetlerini değiştirdiği odaya gelerek öğrenilemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Serhat O, yanında bulunan tüfekle işçilere ateş etti. Yaralanan Abdurrahman Birgün (47) ve Hamit O. (33), Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Abdurrahman Birgün, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri, Serhat O'yu gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel

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