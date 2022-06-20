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Son dakika haberi! Kastamonu'da bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

AA - Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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Son dakika haberi! Kastamonu'da bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan tartışmada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan tartışmada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

İbni Selim Mahallesi Hayvan Pazarı mevkisinde, Yunus Emre Demirci tartıştığı, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından bıçaklanması nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Demirci'nin cenazesi Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

Emre Demirci Kastamonu Güncel Haberler Son Dakika

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