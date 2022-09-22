Son dakika haberi: Kaş'ta makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Güncel Haberler Son dakika haberine göre Kaş'ta makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Kaş'ta makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ova Mahallesi Çaykenarı mevkisinde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerleşim alanlarına uzak konumdaki yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 1-2 hektar kumul ağaçlandırma alanı hasar gördü. Kaş Kaymakamı Murat Öztürk ve Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, bölgede incelemelerde bulunarak, söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Güncel Kaynak: AA / Talip Demirci Antalya Güncel Haberler Son Dakika

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