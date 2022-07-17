Son dakika haberi! Kaş'ta kayıp ihbarı yapılan çocuk jandarma ekiplerince bulundu Son dakika habere göre Kaş ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 13 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerince bulundu. Kaş ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 13 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerince bulundu. Yayla Bayındır Mahallesi'nde ikamet eden baba F.Ç, saat 21.00 sıralarında İlçe Jandarma Komutanlığına başvurarak, Gömbe Panayır Alanı'na gitmek üzere evden ayrılan kızından haber alamadıklarını bildirdi. Jandarma ekipleri, kayıp başvurusu üzerine Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arama çalışmasına başladı. Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada, Uçarsu mevkisinde olduğu belirlenen çocuk, aynı gün saat 22.00 sıralarında babasına teslim edildi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. AA / Talip Demirci - Güncel Bayındır Hisarcık Jandarma Güncel Haberler Son Dakika

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