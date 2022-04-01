Son dakika haberi! Kartal'da yangında dumandan etkilenen kedi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı - Haberler

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Son dakika haberi! Kartal'da yangında dumandan etkilenen kedi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı

AA - Metin Tokgöz - Güncel
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Son dakika haberi! Kartal'da yangında dumandan etkilenen kedi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul Kartal'da yangın çıkan dairede dumandan etkilenen kediye sağlık ekipleri müdahale etti.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kartal'da yangın çıkan dairede dumandan etkilenen kediye sağlık ekipleri müdahale etti.

Soğanlık Yeni Mahalle Altaş Sokak'taki 4 katlı binanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, dairedeki evcil kediyi dışarı çıkardı.

Yoğun dumandan etkilenen kediye sağlık ekipleri kalp masajı yapıp oksijen tedavisi uyguladı.

Hayata döndürülen kedi, veterinere götürüldü.

AA / Metin Tokgöz - Güncel

İstanbul, İtfaiye, Yangın, kedi, Güncel, Haberler

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