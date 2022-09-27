Son dakika haberi... Kartal'da bir kişi silahla vurularak yaralandı Güncel Haberler Son dakika haberleri... İstanbul Kartal'da bir kişi silahla vurularak yaralandı. İstanbul Kartal'da bir kişi silahla vurularak yaralandı. Alınan bilgiye göre, bir şüpheli tarafından Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki bir marketin önünde Erkan Hançer'e silahla ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan Hançer, ambulansla Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Erkan Hançer'in, MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi. Araştırma sonucu saldırının, şüpheli ile müşteki arasındaki husumetten kaynaklandığı tespit edildi. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis, hastane çevresinde de güvenlik önlemi aldı. Güncel Kaynak: AA / Mustafa Hatipoğlu Araştırma Kartal Eyüp Güncel Haberler Son Dakika

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