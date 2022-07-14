Son dakika... Kartal'da ağaçlık alanda yangın çıktı (3)
AA - Zafer Arslan - Güncel
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Son dakika haberlerine göre İstanbul Kartal'da ağaçlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İstanbul Kartal'da ağaçlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Dragos Fethiye Caddesi'ndeki ağaç, çalı ve otların bulunduğu alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler yangını söndürmeye çalışıyor.
AA / Zafer Arslan - Güncel