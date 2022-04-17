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Son dakika haberi... Kartal'da 34 katlı rezidansta yangın paniği

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi... Kartal'da 34 katlı rezidansta yangın paniği

Edinilen son dakika gelişmesine göre KARTAL'da 34 katlı rezidansın 21'inci katındaki dairede çıkan yangının, kızartma tavasından kaynaklandığı iddia edildi.

KARTAL'da 34 katlı rezidansın 21'inci katındaki dairede çıkan yangının, kızartma tavasından kaynaklandığı iddia edildi. 

Kartal Yunus Mahallesi Karaağaç Caddesinde 34 katlı bir rezidansın 21'nci katında 16.30 sıralarında yangın çıktı. Ev sahiplerinin balkonda kızartma yaptığı sırada kızgın tavadan kaynaklandığı iddia edilen yangın kısa sürede büyüdü. Rezidansta oturanlar dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Mahalle sakinleri yangını cep telefonu kameralarına kaydetti. Bir mahalle sakini, yangın sırasında patlama sesi duyduğunu söyleyerek "Son dakika gördüm ve çıktım. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum" dedi. 


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yangın, Güncel, Haberler

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