Son dakika haberi! Ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü Güncel Haberler Son dakika habere göre Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanda çıkan örtü yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü. Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanda çıkan örtü yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü. İlçe merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Cıbıltepe Ereğin mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ve traktör bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 1 hektarlık alana zarar veren yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede yetkililer, hayvan otlatan çobanlara, yakacak koza toplayan vatandaşlara bölgede ateş yakmamaları konusunda uyarıda bulundu. Güncel Kaynak: AA / Hüseyin Demirci Sarıkamış Hisarcık Kars Güncel Haberler Son Dakika

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