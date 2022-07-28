Girdiği evdeki çelik kasayı açarken yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı Kars'ta hırsızlık için girdiği evde çelik kasayı açarken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı. Kars'ta hırsızlık için girdiği evde çelik kasayı açarken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı. Halitpaşa Mahallesi Bahri Dağdaş Caddesi'nde yer alan ve olay sırasında kimsenin bulunmadığı G.A'ya ait evde bir kişinin gezdiği ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, evdeki çelik kasayı spiral makinesiyle kesip açmaya çalışan Sefer Y'yi (50) suçüstü yakaladı. Hırsızlık amacıyla eve giren zanlının "hırsızlık" suçunun yanı sıra "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" gibi 10 ayrı suçtan poliste kaydı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde evden çalınan bir miktar altın ile çeşitli eşyalar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Sefer Y, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Kars Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Girdiği evdeki çelik kasayı açarken yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.