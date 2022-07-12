Son dakika haberi | Kars'ta bozayıların çöplükteki kavgası kameraya yansıdı Son dakika haber: Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanda yaşayan bozayılar, Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların atıklarının yoğun olduğu çöplüklerde yiyecek aradı. Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanda yaşayan bozayılar, Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların atıklarının yoğun olduğu çöplüklerde yiyecek aradı. Sarıçam ormanlarıyla bozayı, kurt, vaşak, karaca, tilki, domuz gibi birçok yaban hayvanına barınma imkanı sunan ilçede, vatandaşların, bayram süresince kurbanlıklardan arta kalan sakatat ve benzeri atıkları attıkları çöpler, bozayıları çekti. İlçe merkezindeki çöp konteynerlerine ve ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki belediyeye ait Acısu mevkisindeki çöplüğe gelerek yiyecek arayan bozayılar zaman zaman köpeklerle mücadele ederken, şehir çöplüğündeki iki iri bozayının boğuşması kameraya yansıdı. Ayıları izleyen Barış Karakurt ise bozayıların rahatsız edilmemesi uyarısında bulundu. AA / Hüseyin Demirci - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi | Kars'ta bozayıların çöplükteki kavgası kameraya yansıdı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.