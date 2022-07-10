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Son dakika haberi: Kardeşi silahla vurdu, hastanede kurtarılamadı

Demirören Haber Ajansı - Selda Hatun Tan - Güncel
Son dakika haberi: Kardeşi silahla vurdu, hastanede kurtarılamadı

Son dakika haber... İZMİT'te yaşayan Y.A., tartıştığı ağabeyi Tuncay A.'yı tabancayla vurdu.

İZMİT'te yaşayan Y.A., tartıştığı ağabeyi Tuncay A.'yı tabancayla vurdu. Hastaneye ağır yaralı kaldırılan Tuncay A., hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde, Durhasan Mahallesi Solaklar Caddesi'nde meydana geldi. Y.A. ile aralarında husumet bulunan ağabeyi Tuncay A., sokakta bilinmeyen nedenle tartıştı. Y.A., bu sırada tabancayla ağabeyine ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Ambulansla özel hastaneye kaldırılan ağır yaralı Tuncay A., doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Y.A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Güncel

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