Son dakika haberi! Karasu'da markette çıkan yangın hasara neden oldu Son dakika haberleri... Sakarya'nın Karasu ilçesinde markette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sakarya'nın Karasu ilçesinde markette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi Liman mevkisinde Fazıl B'ye ait markette henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden işletmeci, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Karasu İtfaiye Amirliği ekipleri, yangını binadaki diğer dairelere ve iş yerlerine sıçramadan söndürdü. SEDAŞ ekipleri de marketin elektriğini keserek önlem aldı. Yangın nedeniyle markette hasar oluştu. Güncel AA / Osman Nevtan Angün Batı Karadeniz Sakarya İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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