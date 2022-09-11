Son dakika haberi | Karaman'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika haberi: Karaman'da 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Karaman'da 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Karaman-Ereğli kara yolunun 15. kilometresinde sürücülerinin ismi ve plakaları henüz öğrenilemeyen 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada Ümmühan Avcı (45) ile İsmail (52), Hacer (45) ve Fatma Durut (5) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından kara yolunda ulaşım normale döndü. Güncel Kaynak: AA / Murat Özünal Karaman Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi | Karaman'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.