Son dakika haberi... Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
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Son dakika gündem haberi... Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticareti yapan, kullanan ve bulunduran kişilere yönelik çalışma başlattı.
Kente uyuşturucu getirdikleri ve sattıkları öne sürülen Ü.B, N.Y, D.K. ve yabancı uyruklu D.G. gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel