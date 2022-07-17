Son dakika haberi! Karaman'da karısıyla tartışırken tabancasını ateşleyen koca seken mermiyle yaralandı - Haberler

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Son dakika haberi! Karaman'da karısıyla tartışırken tabancasını ateşleyen koca seken mermiyle yaralandı

AA - Mehmet Çetin - Güncel
Son dakika haberi! Karaman'da karısıyla tartışırken tabancasını ateşleyen koca seken mermiyle yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Karaman'da boşanma aşamasındaki karısıyla tartışırken tabancasını ateşleyen kişi, seken kurşunla yaralandı.

Karaman'da boşanma aşamasındaki karısıyla tartışırken tabancasını ateşleyen kişi, seken kurşunla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Soner E. (48) hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen boşanma aşamasında olduğu eşi S.E. ile konuşmak için Kirişçi Mahallesi Zeytindalı Bulvarı'ndaki eve geldi.

Çift kapının önünde tartışırken Soner E, yanındaki tabancayla havaya ateş etti. Bu sırada seken mermi Soner E'ye isabet etti.

Yaralı halde kaçan Soner E, olay yerinden 400 metre uzaklıkta baygın halde bulundu.

Soner E. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

AA / Mehmet Çetin - Güncel

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