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Son dakika haberi! Karaman'da bıçaklanan fırın çalışanı hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Karaman'da bıçaklanan fırın çalışanı hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi: Karaman'ın Ermenek ilçesinde bıçaklanan fırın işçisi hayatını kaybetti.

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Karaman'ın Ermenek ilçesinde bıçaklanan fırın işçisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Çınarlısu Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde bulunan bir fırına gelen Y.A, fırın çalışanı Ümüt Büber ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce Y.A, Büber'i bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Büber olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis, Y.A'yı gözaltına aldı.

AA / Mehmet Çetin - Güncel

Atatürk Caddesi Karaman Güncel Haberler Son Dakika

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