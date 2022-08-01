Son dakika haberi! Karaman'da bıçaklanan fırın çalışanı hayatını kaybetti Son dakika gündem haberi: Karaman'ın Ermenek ilçesinde bıçaklanan fırın işçisi hayatını kaybetti. Karaman'ın Ermenek ilçesinde bıçaklanan fırın işçisi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre Çınarlısu Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde bulunan bir fırına gelen Y.A, fırın çalışanı Ümüt Büber ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce Y.A, Büber'i bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Büber olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, Y.A'yı gözaltına aldı. Güncel AA / Mehmet Çetin Atatürk Caddesi Karaman Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi! Karaman'da bıçaklanan fırın çalışanı hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.