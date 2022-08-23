Son dakika haberi... Karabük'te siteden ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı Güncel Haberler Son dakika haberine göre Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir siteden ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir siteden ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki dairelerin önünden ayakkabıların çalındığını fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Siteye gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Bir kişinin ayakkabıları aldığını belirleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, zanlının siteye girmesi, asansörü kullanarak katlara çıkması ve ayakkabıları alarak uzaklaşması yer alıyor. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Özler Safranbolu Esentepe Karabük Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi... Karabük'te siteden ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.