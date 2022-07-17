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Son dakika haberi | Karabük'te selin izleri siliniyor

AA - Ahmet Özler - Güncel
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Son dakika haberi | Karabük'te selin izleri siliniyor

Edinilen son dakika haberine göre Karabük'ün Yenice ilçesinde 26 Haziran'da etkili olan selin ardından başlatılan çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Karabük'ün Yenice ilçesinde 26 Haziran'da etkili olan selin ardından başlatılan çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından ilçeden geçen dere yatakları temizleniyor, İl Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri çöken köprü ve yollarda çalışma yapıyor.

Tır köyünde hasar gören ve yıkılan evlerin yerine yeni evler yapılıyor.

Karabük Valisi Fuat Gürel, ilçeye giderek çalışmaları yerinde inceledi.

Gürel, yaptığı açıklamada, "Devletimiz tüm imkanları ile sahada, vatandaşımızın yanında. Ekiplerimizin özverili çalışması ile en kısa yaşanan afetin yaralarını saracağız" dedi.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Devlet Su İşleri Karabük Güncel Haberler Son Dakika

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