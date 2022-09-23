Son dakika haberi! Karabük'te selden etkilenen üreticilere sera malzemeleri hibe edildi Güncel Haberler Son dakika haber: Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 26-27 Haziran'da şiddetli sağanak nedeniyle oluşan sel sonucu hasar gören üreticilerin sera örtü naylonları ve sulama sistemi malzemeleri hibe edildi. Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 26-27 Haziran'da şiddetli sağanak nedeniyle oluşan sel sonucu hasar gören üreticilerin sera örtü naylonları ve sulama sistemi malzemeleri hibe edildi. Eskipazar Kaymakamı Furkan Korkusuz, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programla sel sonucu zarar gören 16 çiftçiye 9 bin 590 metrekare sera örtü naylonlarını teslim etti. Köyceğiz köyü muhtarı Sıtkı Tepealtı ve selden etkilenen çiftçiler, Kaymakam Korkusuz ile hibe desteğinden dolayı yetkililere teşekkür etti. Güncel Kaynak: AA / Orhan Kuzu Eskipazar Hisarcık Karabük Güncel Haberler Son Dakika

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