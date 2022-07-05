Son dakika haberi... Karabük'te park halindeki minibüste yangın hasara neden oldu Son dakika habere göre Karabük'te park halindeki bir minibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Karabük'te park halindeki bir minibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Beşbinevler Mahallesi Şahin Tepesi bölgesinde park halindeki bir minibüsün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar, itfaiye ve araç sahibine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında minibüste hasar oluştu. AA / Ahmet Özler - Güncel İtfaiye Karabük Güncel Haberler Son Dakika

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